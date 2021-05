Spagna: ex generale Pitarch, vero obiettivo di Rabat sono Ceuta, Melilla e Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo finale del Marocco è quello di recuperare Ceuta, Melilla e le Isole Canarie e l'arrivo massiccio di immigrati dei scorsi giorni potrebbe essere stata "una prova" per valutare "quale reazione provoca". Lo ha affermato al quotidiano "El Mundo", Pedro Pitarch, generale spagnolo in pensione ed ex direttore generale della politica di Difesa durante il governo di Jose Luis Rodríguez Zapatero, aggiungendo che in alcune occasioni le stesse autorità di Rabat non lo hanno negato. Secondo Pitarch i fatti di Ceuta rappresentano una "pietra miliare" nelle relazioni tra la Spagna ed il Marocco nel quadro di una campagna costanti di "angherie". L'ex ufficiale ha dichiarato che l'Unione europea ha risposto in modo "fermo e rapido" così come il governo spagnolo che ha inviato l'Esercito a Ceuta per controllare i valichi. Tuttavia, secondo Pitarch l'attuale rappresenta un "fallimento dell'azione esterna della Spagna e della diplomazia spagnola". Per Pitarch quello che è successo a Ceuta è una "invasione vigliacca e ladra perché hanno usato i loro stessi cittadini. Che morale può avere un governo che permette a donne, bambini e neonati di gettarsi in acqua, con il pericolo di annegare". Infine ha sottolineato che tutto ciò è avvenuto con "l'appoggio" degli Stati Uniti, che hanno fatto del Marocco il loro partner dopo la "pugnalata trumpiana" di riconoscere l'autorità di Rabat sul Sahara occidentale. (Spm)