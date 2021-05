Speciale infrastrutture: Mims, 35 milioni a Genova per rigenerazione urbana, avvio Parco di Polcevera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono destinati al Comune di Genova "35 milioni di euro per un progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana dell’area sottostante il viadotto San Giorgio". Lo dichiara in una nota il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), in merito alle novità introdotte dal Parlamento nel decreto Sostegni. "Sarà creato, in accordo con il sindaco di Genova, Marco Bucci, il ‘Parco di Polcevera’, area per attività ricreative, sportive e culturali in un’ottica di sostenibilità ambientale", aggiunge il ministero. (Com)