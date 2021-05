Speciale infrastrutture: Mims, imprese autotrasporto in conto terzi esonerate da contributo a Autorità regolazione trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’anno 2021 le imprese di autotrasporto in conto terzi "sono esonerate dal versamento del contributo obbligatorio all’Autorità di regolazione dei trasporti". Lo dichiara in una nota il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) in merito alle novità introdotte dal Parlamento nel decreto Sostegni. "Si tratta di un intervento molto atteso dagli operatori del settore che hanno subìto gli effetti della pandemia da Covid-19", sottolinea il ministero. (Com)