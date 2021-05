Speciale infrastrutture: Mims, sostegno al reddito a lavoratori porti di Cagliari e Catania in difficoltà per diminuzione traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori in esubero nei porti di Cagliari e Catania, "dove la diminuzione delle attività acuitasi con la pandemia ha generato stati di crisi aziendale o la cessazione delle attività dei terminali, possono beneficiare per l’anno 2021 di strumenti di sostegno al reddito". Lo dichiara in una nota il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), in merito alle novità introdotte dal Parlamento nel decreto Sostegni. "In particolare, la disposizione riguarda 191 lavoratori portuali a Cagliari e 90 a Catania, ed è volta ad accompagnare processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare problemi all’operatività degli scali", sottolinea il ministero, che aggiunge: "Questa misura si affianca alle risorse messe a disposizione con il decreto firmato ad aprile dal ministro Giovannini per indennizzare gli ormeggiatori dei porti italiani che hanno subito perdite a causa della pandemia". (Com)