Speciale infrastrutture: Mims, norme per migliorare sicurezza antincendio in gallerie stradali

In continuità con la circolare firmata dal ministro Giovannini per aumentare sicurezza e la sorveglianza delle gallerie stradali e autostradali, "sono previste misure per migliorare e rendere più efficienti i dispositivi antincendio nelle gallerie delle strade e autostrade appartenenti alla rete transeuropea". Lo dichiara in una nota il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), in merito alle novità introdotte dal Parlamento nel decreto Sostegni. "In particolare, vengono stabilite procedure tecniche e amministrative per un adeguamento tempestivo ai requisiti fissati dalla direttiva europea 2004/54/Ce contro il rischio di incendio. È previsto che i gestori (l'Anas e i concessionari autostradali) provvedano alla redazione di un 'progetto di sicurezza' (da inviare entro il 31 dicembre 2021 alla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del ministero) corredato da un cronoprogramma di esecuzione dei lavori, da completare entro il 31 dicembre 2025", sottolinea il ministero, che aggiunge: "Le opere riguardano essenzialmente gli adeguamenti, e in alcuni casi la realizzazione, degli impianti di ventilazione, di illuminazione e antincendio, delle uscite di sicurezza, degli impianti di drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici, della segnaletica stradale. Le norme, oltre a dare certezza agli operatori su modalità e tempi per le attività di adeguamento delle gallerie, forniscono una concreta risposta ai rilievi mossi dalla Commissione europea sul processo di adeguamento delle gallerie alla relativa direttiva, che hanno condotto all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia".