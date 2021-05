Speciale infrastrutture: Mims, proroga Commissario straordinario per sicurezza del sistema idrico Gran Sasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incarico di Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso "viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, al fine di consentire il completamento delle attività commissariali, considerando la complessità degli interventi e i rallentamenti che si sono determinati a seguito dell’emergenza sanitaria". Lo dichiara in una nota il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), in merito alle novità introdotte dal Parlamento nel decreto Sostegni. "Tra le attività commissariali per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso vi è l’esecuzione dell’appalto misto di servizi e lavori per giungere a una migliore conoscenza del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma-Teramo", aggiunge il ministero. (Com)