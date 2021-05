Umbria: Mancini (Lega), garden sharing per incentivare il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come in tutto il resto del Paese, anche in Umbria il turismo, a causa della pandemia da Covid-19, ha registrato un calo rispetto agli anni precedenti, pertanto ritengo opportuno che venga messa in campo ogni possibilità in grado di offrire ai turisti che arrivano nella nostra terra esperienze sensoriali uniche. Proporrò che venga presa in considerazione anche l’attività di ‘garden sharing’, che consiste nel mettere a disposizione dei turisti itineranti, con o senza mezzi propri, spazi all’aperto o aree verdi ed eventuali allestimenti mobili da parte di soggetti privati”. Lo ha annunciato il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini, già promotore di una proposta di legge di modifica della legislazione turistica per ampliare le tipologie delle strutture ricettive inserendo anche quelle ricavate in ambienti naturali, come case sugli alberi, nelle grotte e nelle botti. (segue) (Ren)