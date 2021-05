Umbria: Mancini (Lega), garden sharing per incentivare il turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancini ha spiegato: “L’attività di garden sharing non è da ritenersi di tipo imprenditoriale, poiché si avvale della normale organizzazione familiare, ed è soggetta a una previa comunicazione da presentare al Comune territorialmente competente. Quanto prima sottoporrò la mia proposta alla Seconda commissione, competente in materia di turismo e infrastrutture, coinvolgendo nel dibattito anche i sindaci, attraverso la figura del presidente di Anci, Michele Toniaccini, e i rappresentanti delle associazioni di categoria, così da istituire un dialogo e un confronto con tutti i soggetti interessati”. Quindi ha concluso: “Il turismo rappresenta da sempre una delle maggiori fonti di sostentamento per la nostra regione, pertanto credo si debba cominciare a lavorare nell’ottica di una reale ripartenza iniziando proprio da questo settore, che è centrale per tutti i territori dell’Umbria”. (Ren)