Nord Macedonia-Russia: ministro Esteri Osmani, no a deterioramento rapporti bilaterali

- Il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord Bujar Osmani ha auspicato che i rapporti con la Russia non subiscano un deterioramento. In una conferenza stampa oggi a Skopje, Osmani ha così commentato l'annuncio di Mosca riguardo a contromisure dopo la decisione macedone di dichiarare persona non grata un diplomatico dell'ambasciata russa a Skopje. Osmani ha ricordato che attualmente a Mosca sono presenti un ambasciatore ad interim e un altro diplomatico della Macedonia del Nord. "Non abbiamo informazioni sul fatto che un nostro diplomatico possa essere espulso da Mosca. Ci auguriamo che la (nostra) decisione non contribuisca a deteriorare le relazioni tra i due Paesi, ma è chiaro che gli Stati dispongono di tali strumenti", ha detto Osmani. Il ministro ha ribadito che la decisione di espulsione è stata presa a causa della condotta del diplomatico russo, incompatibile con lo status e le regole diplomatiche. "Sulla base di una seria indagine sul caso, è stata presa la decisione di disporre che lasci il Paese entro 7 giorni", ha aggiunto Osmani. (segue) (Seb)