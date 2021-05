Nord Macedonia-Russia: ministro Esteri Osmani, no a deterioramento rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal ministero degli Esteri di Mosca tramite un comunicato, l'espulsione del diplomatico russo dalla Macedonia del Nord non può non incidere sui rapporti tra i due Paesi: seguiranno misure di ritorsione. "Condanniamo fermamente tali azioni immotivate, che non possono che influenzare le relazioni tra Russia e Macedonia del Nord. Seguiranno misure di risposta", si legge nella nota. Il ministero degli Affari esteri della Macedonia del Nord ha annunciato martedì scorso l'espulsione di un diplomatico russo, che deve lasciare il Paese entro sette giorni iniziati il 14 maggio, data in cui è stata consegnata una lettera all'ambasciatore, Sergej Bazdnikin, in cui un rappresentante della missione diplomatica viene dichiarato persona non grata. (Seb)