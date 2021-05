Monza: dal 29 maggio al 2 giugno le prime 5 giornate di riapertura della Villa Reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla sera del 29 maggio al 2 giugno la Villa Reale di Monza riaprirà le porte al pubblico dopo una chiusura durata 15 mesi e lo farà con un evento musicale di respiro internazionale che verrà reso pubblico nei prossimi giorni. Lo hanno annunciato durante una conferenza stampa il sindaco di Monza Dario Allevi, l'assessore regionale per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Fabrizio Sala e il direttore del consorzio della Villa Reale, Giuseppe Distefano. “Questa riapertura – ha detto Allevi - è un evento simbolico per la città, è il primo evento dopo 15 mesi in cui potremo tornare a vivere con più speranza e ottimismo perché davanti agli occhi cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel per Monza che ha pagato un contributo di sangue non indifferente. Chiederemo all'artista che inaugurerà la riapertura della Villa Reale di dedicare il primo o l'ultimo brano a tutti i monzesi che non ce l'hanno fatta e alle tante famiglie che hanno perso qualcuno a causa di questa pandemia”. L'evento inaugurale sarà a porte chiuse e a inviti, ha spiegato il sindaco Allevi riservato alle prime 450 persone che si prenoteranno al link che verrà reso pubblico nei prossimi giorni, per rispettare il distanziamento imposto dalla normativa anti Covid: “Avremmo voluto fare una cosa più allargata come in passato, quando sono venute migliaia di persone, ma invece metteremo 900 sedie e potrà essere occupata una sedia sì e una no per il rispetto delle distanze di sicurezza”. Se le prenotazioni dovessero superare, come previsto, le 450 persone, potrebbe essere attivata una diretta streaming su un canale social che verrà individuato. In caso di maltempo, lo spettacolo, che si terrà all'aperto, sarà rinviato ai giorni successivi. (segue) (Rem)