Monza: dal 29 maggio al 2 giugno le prime 5 giornate di riapertura della Villa Reale (2)

- Dal 30 maggio fino al 2 giugno la villa aprirà poi al pubblico per delle visite gratuite. “Abbiamo scelto dal data del 29 maggio - ha spiegato il sindaco - non a caso: è infatti la festa della Regione Lombardia e questo vuole anche essere un attestato di ringraziamento alla Regione che non ha mai avuto tanta attenzione a Monza come da diversi anni a questa parte. Anche la data della chiusura, il 2 giugno, festa della Repubblica, è significativa e ci auguriamo che il ministro Franceschini possa venire”. Con la presa in gestione nella sua interezza della Villa reale da parte del Consorzio, di cui il sindaco è il presidente, le visite non saranno più a “compartimenti stagni” o a “spezzatino”, secondo la definizione di Allevi, ma si potrà vedere tutta la struttura, dalle camere reali, al “serrone” al piano nobile , con un unico biglietto. Che, novità della nuova gestione, avrà un costo inferiore. “Passeremo dai 19 euro necessari per la visita completa di prima a 10 euro, che saranno ulteriormente ridotti per le categorie fragili”, ha precisato Allevi ricordando che, sempre per le normative anti Covid “non sarà possibile arrivare ed entrare, bisognerà prenotarsi come avviene negli altri musei e contiamo di riuscire ad accogliere 150 persone l'ora”. Per le visite ha spiegato Distefano, “è previsto un percorso integrato che avrà un minimo di assistenza e, appena possibile, saranno realizzate anche le visite guidate. In un primo momento ci sarà un servizio di “pillole” con informazioni di dettaglio che servono anche per non creare assembramenti con una copertura di personale in un numero di base di una decina di persone, più altre opzionate in caso di bisogno, anche per dare assistenza, fare rispettare i protocolli anti covid e tutelare il bene”. (segue) (Rem)