Monza: dal 29 maggio al 2 giugno le prime 5 giornate di riapertura della Villa Reale (3)

- Cinque giornate che non saranno solo “porte aperte”, ma sono previsti anche altre sorprese di intrattenimento, musicali e artisti che allieteranno le visite. Oltre a ciò è stato stretto un accordo temporaneo con una società di catering, per i primi 5 giorni di apertura e altri due o tre week end successivi. “Quando il concessionario se ne è andato – ha ricordato il sindaco - la precedente società di catering ha stracciato il contratto, quindi ora abbiamo 'messo una toppa' per queste 5 giornate e due o tre week end successivi, poi faremo un bando per un anno per il bar e ristorazione e poi sul lungo termine potremo ipotizzare un progetto che consenta a chi vorrà partecipare di ammortizzare gli investimenti sul lungo periodo”. Il sindaco ha infine chiarito che la Villa Reale tornerà a essere disponibile sia per eventi privati, commerciali o matrimoni, sia per eventi culturali o mostre. “Oggi scade l'avviso pubblico per le manifestazioni d'interesse per associazioni culturali e non solo a cui viene data la possibilità di presentare progetti a cui garantiremo spazi gratuiti: ne stanno arrivando tantissimi, li valuteremo sia per il bando estivo dal 21 giugno fino al 21 settembre poi dal 21 settembre al 21 dicembre per un 'bando autunnale' ". (segue) (Rem)