Monza: dal 29 maggio al 2 giugno le prime 5 giornate di riapertura della Villa Reale (4)

- “Abbiamo risolto in 10 settimane problemi per cui normalmente in altri enti ci vogliono anni – ha spiegato l'assessore regionale Fabrizio Sala – e con la riapertura del 29 maggio, festa della Lombardia, un po' in anticipo di quanto si prevede a livello nazionale per la riapertura di eventi”. “Sicuramente l'evento del 'lancio' sarà qualcosa di affascinante – ha proseguito Sala con una metafora aerospaziale annunciando sibillinamente che 'ci sarà aerospazio nel comparto Villa Reale' - ma noi siamo molto concentrati sulla 'messa in orbita', per la quale viviamo un'occasione unica: si trova nel post pandemia, e nella storia i post pandemia sono periodi di crescita; non è mai esistito nella storia del nostro Paese un investimento così alto come quello del Pnrr e pochi hanno capito come funziona il Pnrr”. “La digitalizzazione – ha spiegato Sala- ha molto a che fare con la cultura, la ricerca con la storia e il comparto Villa Reale e Parco, lo sport con lo sviluppo economico. Pensiamo di inserire qualcosa di istruzione altamente professionale, pensiamo di inserire collaborazioni con le università, stiamo lavorando molto sul software, sui progetti, stiamo lavorando sulla ricerca”. (Rem)