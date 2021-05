Cina: registrato nuovo caso di Covid-19 nella regione nord orientale del Liaoning

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Liaoning, regione della Cina nord-orientale, hanno registrato un nuovo caso di contagio da Covid-19. Lo riporta l'agenzia di stampa "Xinhua". Secondo Wu Zunyou, esperto di epidemiologia presso il Centro di controllo e prevenzione delle malattie, il caso in questione non è dovuto a contagio interno ma a un ingresso dall'estero. Wu ha affermato che il contagio è avvenuto per il contatto con una persona proveniente dall'estero o a causa di un oggetto infetto entrato in territorio cinese. L'epidemiologo ha sottolineato che le autorità stanno lavorando per rintracciare l'origine del contagio.(Cip)