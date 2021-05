Decreto Sostegni: M5s, risorse in arrivo per trasporti, infrastrutture e mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buone notizie per i trasporti e le infrastrutture arrivano dall'approvazione definitiva del decreto Sostegni. Così in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Trasporti e Ambiente. "Tra le misure adottate vogliamo ricordare i 35 milioni di euro al comune di Genova per gli interventi di rigenerazione urbana nell'area coinvolta dal crollo del Ponte Morandi, le norme per potenziare la sicurezza antincendio nelle gallerie della rete stradale, l'esonero dal contributo obbligatorio all'Autorità di regolazione dei trasporti per gli autotrasportatori, oltre al sostegno al reddito dei lavoratori portuali di Cagliari e Catania", hanno detto, aggiungendo che i provvedimenti adottati si sono rivelati fondamentali per andare in aiuto alle tante categorie che hanno sostenuto il peso più grave derivante dalla pandemia, come ad esempio il trasporto pubblico locale. “I nuovi interventi riguardano, infatti, 800 milioni aggiuntivi a favore del Tpl, gli ulteriori 20 milioni per i buoni taxi-ncc dedicati ai soggetti con ridotta mobilità o a basso reddito, 20 milioni per i bus turistici coperti e 50 milioni di euro a titolo di indennizzo per i proprietari di case che hanno ridotto il canone di locazione per i loro affittuari", hanno continuato, sottolineando che con il decreto sono state adottate norme che migliorano la qualità della vita nelle città, improntata a una maggiore sostenibilità, efficienza e sicurezza, agevolando una nuova mobilità e, soprattutto, rispondiamo alle esigenze delle fasce di popolazione che ancora stanno subendo i danni della crisi pandemica. (Com)