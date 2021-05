Etiopia: elezioni parlamentari fissate al 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari in Etiopia si terranno il prossimo 21 giugno. Lo ha annunciato poco fa la Commissione elettorale in una nota. Le elezioni, inizialmente in programma il prossimo 5 giugno, erano state rinviate a data da destinarsi la scorsa settimana ufficialmente per consentire agli elettori di registrarsi. Il Paese avrebbe inizialmente dovuto tenere elezioni nell’agosto 2020 ma il voto è stato posticipato a causa della pandemia di coronavirus. (Res)