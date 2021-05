Medio Oriente: Oms, a Gaza sistema sanitario al collasso, consentire accesso aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I raid aerei condotti dall’aviazione israeliana hanno portato il sistema sanitario della Striscia di Gaza al collasso ed è necessario consentire quanto prima l’ingresso di forniture mediche. Lo ha dichiarato il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Ahmed al Mandhari, in un briefing con i media. "La chiusura dei punti di ingresso e di uscita per i pazienti e le squadre sanitarie umanitarie e le severe restrizioni all'ingresso di forniture mediche sta aggravando la crisi del sistema sanitario della Striscia di Gaza”, ha dichiarato Al Mandhari. "La gravità delle lesioni sta mettendo a dura prova un sistema sanitario già sopraffatto che sta affrontando una grave carenza di medicinali e forniture essenziali mentre combatte anche la pandemia da Covid-19", ha dichiarato il funzionario dell’Oms. Da parte sua, Rik Peeperkorn, responsabile dell’Oms per Cisgiordania e Gaza, ha sottolineato che un convoglio delle Nazioni Unite è pronto per trasportare aiuti umanitari e medicinali, tra cui 10 mila dosi di vaccino Sinopharm, a Gaza e per trasferire i feriti. “Fino a quando non ci sarà un cessate il fuoco concordato, tutte le parti in conflitto devono accettare una pausa umanitaria per garantire l'accesso dentro e fuori Gaza", ha detto Peeperkorn. Dall’inizio dei raid dell’aviazione israeliana sulla Striscia lo scorso 10 maggio, il ministero della Salute di Gaza, controllato dal movimento palestinese Hamas, ha registrato 230 morti, tra cui 65 bambini, e oltre 1.700 feriti.(Res)