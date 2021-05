Decreto Sostegni bis: Sibilia, in testo previsti interventi su finanza locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, segnala che "nel decreto Sostegni bis, con un fondo istituito presso il ministero dell'Interno, sono appostati 500 milioni per i Comuni che hanno aggravato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente. Il decreto - continua sui social l'esponente dell'esecutivo e del Movimento cinque stelle - prevede inoltre un fondo 100 milioni nel 2021, come ristoro per il mancato incasso della tassa di soggiorno comunale. Per i Comuni, intanto, spostiamo in avanti di ulteriori due mesi i termini per l'approvazione dei bilanci: sulla finanza locale stiamo facendo un lavoro complessivo di concerto con il ministero dell'Economia, che possa accompagnarli al riequilibrio dei conti". Sibilia aggiunge: "L'importante delega alla Finanza locale, di cui vado orgoglioso, mi fornisce l'opportunità di allungare una mano ai sindaci e ai cittadini in questo momento difficile a causa della pandemia e conseguente crisi economica: se ripartono i Comuni, riparte l'Italia". (Rin)