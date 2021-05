Covid: Kyriakides, cauto ottimismo per l'estate, calo casi del 39 per cento da metà aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di Covid sono diminuiti del 39 per cento da metà aprile nell'Unione europea e con le vaccinazioni si procede al ritmo di 20 milioni somministrazioni a settimana. Per questo si può guardare con cauto ottimismo all'estate. Questi i dati forniti dalla commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, nella conferenza stampa dopo il Consiglio informale Salute avvenuto in videoconferenza. "Da metà aprile, il numero di casi nell'Unione europea è diminuito del 39 per cento e molti Stati membri stanno iniziando ad allentare le misure di controllo e a riaprire grandi settori dell'economia", ha detto. "Il 40 per cento della popolazione adulta dell'Ue ha ormai ricevuto almeno una dose di vaccino e il 17 per cento è completamente vaccinato. Più di 20 milioni di vaccinazioni stanno avendo luogo ogni settimana nell'Ue, rispetto alle poche centinaia di migliaia a settimana di gennaio", ha aggiunto. "E questo numero continuerà ad aumentare poiché la produzione e le consegne stanno accelerando. Ora possiamo guardare avanti con più fiducia e anche guardare all'estate con cauto ottimismo", ha sottolineato. (Beb)