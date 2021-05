Speciale scuola: terminati i lavori alla scuola di via Moscati a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati al termine i lavori nella scuola di via Moscati che ospita una primaria e una secondaria di primo grado. Nei giorni scorsi - fa sapere una nota di Palazzo Marino - sono state rimosse le impalcature su tutta la facciata, riportando alla luce la scuola che ha visto un intervento di ristrutturazione conservativa del costo di 5 milioni di euro. Iniziato nel febbraio del 2019, l'intervento ha riguardato il rifacimento delle facciate, della copertura e dei bagni, oltre alla sostituzione dei serramenti. A questo si sono aggiunte la tinteggiatura delle aule e dei corridoi e la revisione dei serramenti interni e delle porte. L'impresa ha ora ancora qualche giorno per terminare le piccole opere di finitura e per liberare il cortile dai ponteggi ormai smontati. "I lavori hanno rispettato i tempi previsti e ci hanno restituito un edificio ristrutturato che conserva il suo carattere originale – spiega l'assessore all'Edilizia Scolastica Paolo Limonta -. Il risanamento conservativo dell'edificio, come richiesto dalla Soprintendenza, ha messo in sicurezza la scuola senza alterare le condizioni attuali e conservando i segni lasciati dalla storia e dal tempo, che fanno parte del vissuto dell'edificio. Come la ciminiera, utilizzata del vecchio sistema del riscaldamento, che ora svetta nel cortile". (Com)