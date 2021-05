© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "saranno presenti investimenti importanti per il tempo pieno e le mense nelle scuole". Lo ha dichiarato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ospite a Rainews24. "Ci sarà uno stanziamento per i Comuni per l'organizzazione delle attività educative, anche fuori dal mondo della scuola", ha aggiunto Bonetti. (Rin)