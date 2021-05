Speciale scuola: al via dal 26 maggio gli Open days per le Lauree Magistrali del Politecnico di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono ufficialmente il via gli Open days per gli studenti che, al termine del percorso di laurea triennale, intendono proseguire i propri studi al Politecnico di Milano. Dal 26 al 28 maggio, infatti, il Politecnico propone un ricco calendario di incontri live dedicati alla conoscenza dei percorsi di Laurea Magistrale dell'Ateneo. Il 26 maggio le sessioni saranno rivolte agli studenti con titolo di studio italiano e si terranno in lingua italiana. Durante la giornata verranno presentati i corsi di studio di laurea magistrale e le modalità di ammissione. Il 27 maggio, invece, tutte le presentazioni si terranno in lingua inglese, sempre finalizzate alla conoscenza dei corsi di laurea e delle modalità di ammissione, queste ultime rivolte agli studenti con titolo di studio estero. Il 28 maggio, in inglese, un approfondimento dei possibili percorsi all'interno dell'offerta formativa di Architettura, Design e Ingegneria. Novità di quest'anno saranno le presentazioni delle opportunità di carriera post laurea, i programmi di Dottorato di Ricerca e della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. Ampio spazio verrà dato inoltre a illustrare le strategie di internazionalizzazione e i programmi di eccellenza delle Alte Scuole. Gli Open Days si svolgeranno in modalità a distanza con sessioni live su piattaforma Microsoft Teams. La partecipazione è su iscrizione compilando la form. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 23,59 del 24 maggio 2021. (Com)