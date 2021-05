Speciale scuola: Sileri, vaccino under 16? Importante mettere in sicurezza adolescenti prima di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha affermato: "Noi abbiamo una quota importante di popolazione che è sotto i 16 anni, circa 9 milioni di persone. Mi auguro che il 28 l’Ema dia l’ok al vaccino agli under 16. Proprio in questa popolazione - ha continuato l'esponente dell'esecutivo intervenendo a Radio Cusano Campus - la circolazione del virus può essere maggiore, quindi col vaccino si potrà fare un ulteriore passo in avanti verso l’immunità di gregge. E’ importante mettere in sicurezza i nostri adolescenti prima che si ritorni a scuola a settembre". (Com)