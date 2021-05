Armenia: presidente Sarkissian non informato su nuovo documento da firmare con Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Armenia, Armen Sarkissian, non è a conoscenza di alcun nuovo documento che il premier facente funzioni, Nikol Pashinyan, intende firmare con l'Azerbaigian. Lo ha fatto sapere l'amministrazione presidenziale armena all'agenzia di stampa russa "Sputnik". In precedenza, Pashinyan ha annunciato l'intenzione di firmare un nuovo documento a seguito di consultazioni trilaterali con l'Azerbaigian e la Russia. Secondo il premier di Erevan, tale intesa rispetta "al 100 per cento gli interessi dell'Armenia". "Il presidente della Repubblica non è coinvolto nei processi e nelle discussioni relative al documento proposto", fanno sapere dalla presidenza armena, che sottolinea la necessità di u processo trasparente e basato sul coinvolgimento di tutte le parti.(Res)