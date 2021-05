Balcani: Stoltenberg incontra Vucic, focus su sicurezza e dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro tra il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, sulla situazione della sicurezza nei Balcani occidentali. Lo ha scritto su Twitter lo stesso Stoltenberg. "Piacere di conoscere il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, per discutere le sfide alla sicurezza nei Balcani Occidentali. La Nato si impegna per la pace e la stabilità nella regione attraverso la nostra missione Kfor. Chiediamo a tutte le parti di impegnarsi nel dialogo Belgrado-Pristina per trovare una soluzione pacifica", ha scritto. (Beb)