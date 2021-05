Speciale difesa: Stoltenberg con presidente Montenegro Djukanovic, stabilità importante per Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza e la stabilità nei Balcani occidentali sono importanti per la Nato e per la pace e la stabilità in Europa. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo il suo incontro con il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic. "Il Montenegro è un prezioso alleato, che fornisce importanti contributi alla sicurezza euro-atlantica. Fornisce sostegno finanziario alle forze di sicurezza afghane. Contribuisce alla missione di mantenimento della pace della Nato in Kosovo. Costruendo stabilità nei Balcani occidentali", ha detto. "Accolgo con favore il fatto che il Montenegro stia aumentando la sua spesa per la difesa. Tutti questi contributi rendono la nostra Alleanza più forte e sicura", ha sottolineato. Stoltenberg ha poi aggiunto che "così come la Nato può contare sul Montenegro, anche il Montenegro può contare sulla Nato", anche nel sostegno nella lotta contro il Covid, fornendo materiali medici essenziali. "Allo stesso tempo, le sfide alla sicurezza che abbiamo dovuto affrontare prima della pandemia non sono svanite. Quindi la missione di polizia aerea della Nato continua a garantire la sicurezza dei vostri cieli. Con jet dall'Italia e dalla Grecia", ha ricordato. (Beb)