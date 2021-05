Balcani: Di Maio, Italia in prima linea per favorire adesione Ue dei Paesi della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro si è espresso anche sulla vicenda di un “non paper” circolato durante il Consiglio affari esteri in cui sarebbe emersa la delusione dei Paesi balcanici per la mancata consegna di vaccini da parte dell’Ue. “Comprendiamo bene la frustrazione dei Paesi della regione per i ritardi”, ha spiegato Di Maio, sottolineando che anche l’Ue ha condiviso questa situazione a causa delle “inadempienze delle case farmaceutiche” e specificando che “non appena la campagna vaccinale lo permetterà, anche come Italia” si farà di più per aiutare questi Paesi. Parlando nello specifico del processo di adesione, Di Maio ha detto di augurarsi un rapido sblocco della situazione relativa ad Albania e Macedonia del Nord, sottolineando “come la credibilità dell’intero processo di allargamento rischi di risultare danneggiata” senza una rapida decisione sull’avvio dei negoziati con Tirana e Skopje. In riferimento al dialogo Serbia-Kosovo, invece, il ministro ha detto che “lo status quo non giova a nessuno” ma “al contrario lascia aperta la porta a tensioni e reciproche recriminazioni che finiscono pe riflettersi negativamente su tutta la regione”. Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, Di Maio guarda con fiducia alle elezioni politiche dell’autunno del 2022, identificandole come “un’opportunità di avanzare con le riforme che il Paese deve adottare”. (Res)