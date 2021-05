Kosovo: ex consigliere di Thaci, premier Kurti considera ex leader Uck come criminali di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione kosovara già nelle scorse settimane ha accusato il governo guidato da Kurti per la mancanza di sostegno ai valori dell'Uck. La ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla, dovrebbe dimettersi "in quanto ha gettato vergona sulla diplomazia del Paese", ha detto il capo gruppo del Partito democratico del Kosovo (Pdk), l'ex ministro della Giustizia Abelard Tahiri, intervenendo sulle polemiche esplose per una frase risalente al 2016 da parte della ministra Gervalla che non avrebbe difeso adeguatamente l'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo Tahiri, il Tribunale speciale Uck è stato creato a causa "dei fatti falsi diffusi da Belgrado" e Gervalla si sarebbe allineata alla posizione serba. La ministra degli Esteri kosovara, da parte sua, ha negato di essere mai stata una testimone del Tribunale speciale dell'Aia e ha accusato il Pdk di aver collaborato con la comunità internazionale per la creazione di tale organismo. (segue) (Alt)