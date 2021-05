Kosovo: ministra Esteri Gervalla punta a sostituire ambasciatori di nomina politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa di Pristina riferisce inoltre che il Kosovo rimarrebbe senza ambasciatore in Francia, dal momento che Qendrim Gashi dovrebbe lasciare il posto a Parigi. Gjergj Dedaj, ambasciatore kosovaro a Skopje, ha criticato la mossa voluta dalla Gervalla definendola "arbitraria" e "incostituzionale". Anche il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) all'opposizione, Ramush Haradinaj, ha bollato la decisione come "senza precedenti" e come una prova "dei tentativi di appropriarsi delle istituzioni del Kosovo a danno dello Stato e dei cittadini". (Alt)