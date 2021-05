© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, "ha ragione il presidente Musumeci, il governo deve chiedere all'Ue un finanziamento per la costruzione del Ponte sullo Stretto. Non si può ritardare ulteriormente. È giunto il momento di aprire i cantieri e collegare la Sicilia con il resto del Paese". (Com)