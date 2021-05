Germania: il Bundestag discute la ristrutturazione delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag discute oggi “Le Forze armate del futuro”, il progetto della ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, per la ristrutturazione dello strumento militare della Germania. Intanto, il piano è stato criticato dalla commissaria del Bundestag per la Difesa, Eva Hoegl. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), con “Le Forze armate del futuro” Kramp-Karrenbauer ha manifestato l'intenzione di essere confermata nell'incarico nel prossimo governo. In questo modo, Hoegl ha spiegato la presentazione della riforma della Bundeswehr mentre mancano quattro mesi al termine della legislatura, con le elezioni del Bundestag il 26 settembre prossimo. Secondo la commissaria del parlamento federale per la Difesa, infatti, avrebbe avuto più senso affrontare un simile progetto all'inizio della legislatura. In ogni caso, la prevista riorganizzazione delle Forze armate potrà iniziare solo con il sostegno del Bundestag e quindi solo dopo le elezioni di settembre. Hoegl ha, inoltre, criticato il fatto che i piani fossero parzialmente trapelati prima della loro presentazione ufficiale. “Ciò ha causato molto disordine nelle truppe”, ha affermato l'esponente della SpD. Allo stesso modo, sono state errate le tempistiche della presentazione del piano di Kramp-Karrenbauer, con la Bundeswehr impegnata a ritirarsi dall'Afghanistan e a contribuire al contrasto alla pandemia di Covid-19 in Germania. Hoegli ha, infine, accusato la ministra della Difesa tedesca di aver trascurato in “Le Forze armate del futuro” questioni urgenti come “l'approvvigionamento, le infrastrutture e il personale” della Bundeswehr.(Geb)