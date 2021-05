Imprese: Gubitosi (Tim), ci aspettiamo ricavi in crescita nella seconda metà dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entusiasta di iniziare questo mio nuovo mandato insieme ad un consiglio di amministrazione altamente qualificato: i ricavi sono stabili e più sostenibili di quanto non fossero in passato, e continueremo a lavorare in tal senso. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, aprendo la conference call organizzata oggi per presentare i risultati al 31 marzo 2021 alla comunità finanziaria. “Ci aspettiamo una crescita ancora maggiore nella seconda metà dell’anno grazie all’accordo con Dazn per la distribuzione delle partite di serie A”, ha aggiunto, sottolineando che lo spostamento del calcio su internet rafforzerà i ricavi medi per utente e la domanda per i servizi di Tim, facilitando anche la migrazione verso la fibra. (Ems)