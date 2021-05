Roma: Tavani, skateboard sport ma anche stile di vita, Regione Lazio sostiene eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo skateboard è una delle poche attività ad essere insieme uno sport olimpico, un modo di muoversi ed uno stile di vita. Consente di vivere i contesti urbani, la città, di stringere amicizie e di praticare un'attività sana. E' in assoluto uno degli sport più veri, liberi e genuini che si possa scegliere, al punto di essere quasi un'opera d'arte, in cui la città o la struttura sportiva sono una tela bianca, lo skateboard il pennello e lo skater l'artista che si esprime. Peraltro quest'anno lo skateboard sarà alle Olimpiadi di Tokyo per la prima volta come disciplina olimpica e questo avverrà in un momento di grande espansione del movimento in tutta Italia e in particolare a Roma e nel Lazio". Così Roberto Tavani, delegato del presidente della Regione Lazio per lo Sport che ha partecipato oggi alla presentazione del Campionato mondiale skateboarding Roma 2021. "Sono tanti i luoghi della nostra città che gli skaters hanno scelto come base per le loro evoluzioni. Quelli che erano 'non luoghi' si sono trasformati, anche grazie allo Skate, in spazi di convivialità e socialità che le istituzioni hanno il dovere di potenziare e tutelare, assecondandone le vocazioni sportive. Anche per questo la Giunta Zingaretti ha inserito l’evento nella propria programmazione sportiva 2021 e sosterrà convintamente la Fisr nella sua realizzazione".(Com)