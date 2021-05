Corea del Nord: Kim mette al bando i vaccini cinesi dopo la morte di un alto funzionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha proibito l'utilizzo di qualsiasi medicinale cinese dalle strutture ospedaliere della capitale Pyongyang, compresi i vaccini contro il Covid-19. Lo riporta la testata "Daily NK", edita da dissidenti in Corea del Sud. La decisione del leader di Pyongyang è arrivata dopo la morte di un ufficiale di alto rango nordcoreano a seguito della somministrazione di un farmaco cinese. L'uomo in questione, di età compresa tra i 60 e i 70 anni, era un importante burocrate e uomo di fiducia di Kim, già al servizio di suo padre Kim Jong-il. La morte del burocrate sarebbe dovuta ad un'iniezione di tiamina pirofosfato (Tpp, nota anche come decarbossilasi), solitamente utilizzata per aiutare il recupero di energie dei pazienti. Tuttavia, in Corea del Nord tale farmaco di origine cinese viene utilizzato come una soluzione per cure "a 360 gradi": viene infatti somministrato in pazienti con patologie relative ai polmoni, all'alta pressione sanguigna e addirittura a quelli con infezioni virali. L'uomo era ricoverato in ospedale per una malattia collegata al cuore. (segue) (Git)