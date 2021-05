Corea del Nord: Kim mette al bando i vaccini cinesi dopo la morte di un alto funzionario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord attualmente ha scarse risorse di farmaci a causa delle sanzioni internazionali e della crisi degli scambi commerciali dovuti al Covid-19. Le autorità locali stanno facendo particolare ricorso a farmaci locali in risposta alla mancanza di risorse, sebbene l'opinione pubblica locale abbia dei dubbi sull'efficacia dei prodotti nazionali. Secondo la ricostruzione di “Daily Nk”, il dottore che ha effettuato l'iniezione avrebbe inizialmente sostenuto che sarebbe stato opportuno iniettare nel paziente un farmaco prodotto in uno specifico impianto nordcoreano, mentre altri medici dello staff avrebbero affermato che non si dovrebbero somministrare farmaci prodotti in Corea del Nord ad ufficiali di così alto rango. (segue) (Git)