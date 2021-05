Corea del Nord: Kim mette al bando i vaccini cinesi dopo la morte di un alto funzionario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono ancora totalmente chiare le cause della morte del burocrate, nonostante questi sia deceduto proprio dopo l'iniezione di Tpp. Kim ha espresso profondo rammarico per la morte del "talentuoso ufficiale". Le autorità competenti stanno ora investigando per fare chiarezza e per comprendere quali compagnie di commercio abbiano fatto entrare il farmaco. Durante le indagini, inoltre, gli inquirenti hanno constatato che i più importanti ospedali della capitale non conservano in maniera adeguata i farmaci: molti dei freezer adibiti alla conservazione non ricevono il giusto apporto di elettricità. Le indagini hanno mostrato che la Corea del Nord ha difficoltà nel trasportare e conservare farmaci provenienti dall'estero. (Git)