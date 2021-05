Decreto Sostegni bis: M5s, 15,4 miliardi per ristori cifra record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Sostegni bis "è in rampa di lancio e si preannuncia come l'intervento più corposo dall'inizio della pandemia: 15,4 miliardi dedicati ai ristori, che comprendono anche un conguaglio a fine anno in base ai risultati di bilancio effettivi, altre quattro mensilità di Reddito di emergenza, 100 milioni dedicati esclusivamente alle attività colpite dalle chiusure, 500 milioni di euro ai Comuni per sostenere le famiglie in difficoltà alimentare e nel pagamento di bollette e affitti, a fianco di tante altre misure utili ad accompagnare il Paese fuori dall'emergenza". Lo dichiarano in una nota i deputati M5s delle commissioni Bilancio e Finanze. (Com)