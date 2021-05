Marocco: si amplia il divario salariale tra la popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Marocco le famiglie più ricche percepiscono uno stipendio 14,1 volte superiore a quello più povere. E’ quanto emerge da un'analisi pubblicata dall'Alto commissariato per la pianificazione del Regno nordafricano. Il rapporto ha indicato che il 38 per cento del reddito delle famiglie marocchine proviene dagli stipendi, mentre le transazioni costituiscono la seconda fonte di reddito, secondo quanto riferisce il quotidiano marocchino “Al Ahdath Al Maghribia”. Date queste disuguaglianze, i differenziali salariali contribuiscono per il 40 per cento ai differenziali di reddito lordo totali. L'Alto commissariato per la pianificazione ha spiegato che la distribuzione del reddito non agricolo indipendente registra i divari più ampi, poiché il reddito delle famiglie più abbienti in questo settore è 16,5 volte superiore del reddito del quinto delle famiglie più povere. (Mar)