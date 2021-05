Difesa: Slovenia, via libera del governo a terminare missione in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia ha approvato la proposta di porre fine alla partecipazione alla missione Resolute support della Nato in Afghanistan. La proposta, secondo una nota del ministero della Difesa, è stata redatta in conformità con il calendario concordato con gli alleati che prevede il ritiro al più tardi entro la fine di agosto 2021. Il governo ha inoltre stabilito che la Repubblica di Slovenia contribuirà con 750 mila dollari all'anno al fondo per le Forze armate afghane (Afghan national army trust fund) per il periodo 2021-2024. Il governo informerà di questa intenzione la commissione parlamentare per la Difesa e quella per gli Affari esteri. (Seb)