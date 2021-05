Imprese: Gubitosi (Tim), calcio su fibra è una rivoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calcio “su fibra” a partire da luglio sarà una rivoluzione rispetto al passato. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, aprendo la conference call organizzata oggi per presentare i risultati trimestrali alla comunità finanziaria. “Timvision è ormai un player fondamentale nel panorama televisivo italiano: un importante driver di crescita, a cui ci si potrebbe riferire come fiber to the football”, ha detto. (Ems)