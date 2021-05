Mafia: lenzuolo bianco in ogni città per dire no, arte e cultura insieme per non dimenticare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lenzuoli, bandiere laiche che uniscono il Paese in un grido corale contro le mafie e contro la sopraffazione, sono gli elementi di una narrazione che lega luoghi di arte e di cultura in un percorso che, partendo dalle celebrazioni del 29esimo anniversario delle stragi, culminerà nel 2023, 30ennale della strategia stragista di Cosa nostra culminata con gli attentati a Roma, Firenze e Milano, con l'intento di sottolineare il valore della memoria come patrimonio immateriale del Paese."Abbiamo trovato una disponibilità grande e una grande sensibilità in tutte le istituzioni culturali e civili alle quali abbiamo proposto di aderire all'iniziativa e questo ci conferma come la memoria di Giovanni e di Paolo sia davvero parte del patrimonio nazionale", aggiunge Maria Falcone. (segue) (Com)