Mafia: lenzuolo bianco in ogni città per dire no, arte e cultura insieme per non dimenticare (4)

- Un lenzuolo gigante di 15 m x4,10 m è esposto a circa 15 metri di altezza sull'ingresso occidentale del Colosseo, visibile su via dei Fori Imperiali. "Da subito e senza esitazione alcuna abbiamo aderito a questo progetto - commenta Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo - Il Colosseo è simbolo e ambasciatore nel mondo di unione tra i popoli; è, prima ancora che monumento storico, un luogo in cui in ragione della sua storia ormai quasi bimillenaria tutte le razze del mondo si riconoscono e identificano nel segno della pace". "Proprio questa sua potente funzione simbolica - prosegue - ne fa spazio privilegiato per qualsiasi forma di sensibilizzazione contro la violenza e ogni specie di discriminazione". (segue) (Com)