Mafia: lenzuolo bianco in ogni città per dire no, arte e cultura insieme per non dimenticare (6)

- "Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati coinvolti dalla Fondazione Falcone nelle celebrazioni per il 29esimo anniversario della strage di Capaci" - dice Francesco Giambrone, Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo - Una partecipazione concreta e attiva, che ha visto il coinvolgimento delle nostre maestranze del laboratorio di scenografia di Brancaccio, depositarie di una tradizione di artigianato teatrale di grandissimo prestigio, impegnate nella realizzazione del 'Lenzuolo della Memoria' che sarà esposto al Colosseo così come in tanti altri luoghi d'arte e bellezza del nostro paese, tra cui proprio il Teatro Massimo". "Una testimonianza di memoria che il Teatro Massimo - conclude - continua a coltivare nel ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le donne e gli uomini caduti come loro per difendere la dignità di essere cittadini liberi dal giogo della mafia". (segue) (Com)