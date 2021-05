Decreto Sostegni bis: Fedriga, importante accordo governo-Regioni, pagina esemplare di collaborazione istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo e Regioni, in vista del varo del decreto Sostegni bis, "hanno raggiunto un accordo importante per settori fondamentali per la vita dei cittadini. Quella odierna è davvero una pagina esemplare sul piano della leale collaborazione istituzionale”. Lo dichiara il presidente Massimiliano Fedriga al termine della odierna Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “L’accordo – spiega Fedriga - si articola in sette caposaldi. Abbiamo condiviso l’esigenza di un’accelerazione della campagna vaccinale anti Covid-19 con il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati; nell’accordo sono poi previste norme – prosegue Fedriga - che consentono di procedere in tempi rapidi al riparto del fondo sanitario nazionale per l’anno 2021; inoltre un punto dell’accordo consente un utilizzo flessibile delle risorse stanziate nel corso del 2020 dai vari decreti emergenziali; per far fronte al protrarsi dello stato di emergenza è poi consentito alle Regioni di poter utilizzare nel 2021 le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione; sul fronte del trasporto pubblico locale – aggiunge il Presidente della Conferenza delle Regioni - è stato concordato di incrementare le risorse, nella misura di 500 milioni, di cui 450 per l’erogazione dei servizi aggiuntivi necessari per rispondere alle misure di contenimento dovute alla pandemia; è prevista un’integrazione, rispetto alle risorse già stanziate, di ulteriori 100 milioni a sostegno di comuni a vocazione montana: infine è stato concordato – conclude Fedriga - il riparto delle risorse destinate alle Regioni a statuto speciale dovuto a causa delle minori entrate”, conclude Fedriga. (Com)