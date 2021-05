Speciale difesa: ministro Esteri tedesco Maas oggi in visita a Gerusalemme e Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Mass, è oggi in visita a Gerusalemme e Ramallah, per discutere della de-escalation del conflitto israelo-palestinese. È quanto comunica il ministero degli Esteri tedesco. Il viaggio di Maas è la prima visita di un responsabile europeo in Israele dall'avvio degli attacchi missilistici del movimento palestinese Hamas dalla Striscia di Gaza contro lo Stato ebraico, che ha risposto con bombardamenti. A Gerusalemme, Maas incontrerà i ministri degli Esteri e della Difesa israeliani, Gabi Ashkenazi e Benny Gantz. È, inoltre, in programma un colloquio con il presidente dello Stato ebraico, Reuven Rivlin. A Ramallah, Maas terrà un incontro con il primo ministro palestinese, Mohammed Shtayyeh, per poi rientrare a Berlino in serata. Le discussioni verteranno sull'attuale innalzamento della tensione in Medio Oriente e sull'impegno della comunità internazionale volto a porre fine alle violenze. (Geb)