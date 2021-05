Speciale difesa: il Pentagono opera un "esercito segreto" di 60mila effettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa Usa affida operazioni sul suolo domestico e internazionale a un "esercito segreto" di circa 60mila effettivi, preposti alla moderazione delle minacce alla sicurezza degli Stati Uniti. E' quanto afferma il settimanale statunitense "Newsweek", secondo cui la forza in questione ha dimensioni dieci volte superiori agli elementi della Central Intelligence Agency (Cia) preposti alle operazioni clandestine. I membri di questo "esercito segreto" agirebbero sotto copertura, sia in divisa che in abiti civili, spesso distaccati presso compagnie delle Forze armate Usa regolari in tutto il mondo, oppure agendo sotto la copertura di aziende o società di facciata. L'enorme spostamento di asset e risorse umane verso operazioni clandestine e sotto copertura sarebbe in parte il risultato di una risposta alle sfide poste da un mondo sempre più "aperto" e interconnesso, nonché dell'esposizione degli Stati Uniti a minacce di nuovo tipo, incluse quelle informatiche, poste da attori statali come Cina e Russia. (Nys)