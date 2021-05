Speciale difesa: colloquio telefonico fra ministri di Russia e Armenia, focus su situazione nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa armeno Vagharshak Harutyunyan e l’omologo russo Sergej Shoigu ieri sera, hanno parlato al telefono della situazione in corso nella regione del Caucaso meridionale. Lo riferisce il ministero della Difesa russo, secondo cui Harutyunyan e Shoigu hanno discusso della situazione regionale e dell'attuazione degli obiettivi del contingente di mantenimento della pace russo in Nagorno-Karabakh, nonché di altre questioni di interesse bilaterale. I due ministri hanno anche parlato della nuova crisi al confine fra Armenia e Azerbaigian nella provincia di Syunik. Il 12 maggio, il ministero della Difesa armeno ha riferito che le forze armate azerbaigiane hanno tentato di avviare delle attività per “delimitare i confini” in una delle aree di confine della provincia armena di Syunik. Da quel momento è in corso una nuova crisi fra i due Paesi: da un lato, l’Armenia chiede l’immediato ritiro dei militari azerbaigiani entro il loro lato del confine; dall’altro, le autorità di Baku che sostengono che la frontiera in quell’area non sia pienamente delimitata e ritengono di non aver commesso alcuna violazione. (Rum)