Speciale difesa: Vietnam-Canada, colloquio premier Chinh e Trudeau, focus su Civd e rafforzamento relazioni

- In vista del 50mo anniversario delle relazioni bilaterali, nel 2023, Chinh ha suggerito, oltre a concentrarsi sul lavoro anti-pandemico, di potenziare i meccanismi di dialogo come la consultazione politica a livello ministeriale e la consultazione bilaterale sulla difesa, nonché di accelerare l’istituzione della commissione mista per l’economia e il commercio per portare gli scambi da cinque a otto miliardi di dollari nei prossimi due anni. Inoltre, il leader vietnamita ha affermato che le imprese dei due Paesi dovrebbero sfruttare le opportunità legate all’Accordo globale e progressivo per la partnership trans-pacifica (Tpp11) e ha sollecitato il Canada a diversificare gli investimenti in Vietnam, in particolare nei settori della finanza, dell’innovazione, dell’agricoltura sostenibile, dell’ambiente e dell’energia pulita. (segue) (Fim)