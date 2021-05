Speciale difesa: Marocco, leader Polisario Ghali rifiuta firma convocazione giudice in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice spagnolo Santiago Pedraz ha aperto un nuovo procedimento contro il leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, a seguito di una seconda denuncia presentata in meno di un mese contro di lui. Secondo le informazioni diffuse dall'agenzia di stampa spagnola "Efe", il capo del Polisario, attualmente ricoverato in Spagna con la falsa identità di Mohamed Benbatouche, è stato appena oggetto di una seconda denuncia dinanzi all'Alta corte nazionale spagnola (Audiencia Nacional). "Il dossier giudiziario del leader del Fronte Polisario, Ghali, si è ampliato martedì con la decisione del giudice del Tribunale Nazionale, Santiago Pedraz, di riaprire un nuovo procedimento contro di lui per crimini e genocidio, secondo procedimento legale dopo il suo entrata in Spagna un mese fa sotto falsa identità”, scrive “Efe”, che ha avuto accesso al documento del magistrato. Il 18 maggio, il giudice ha accettato di avviare un nuovo procedimento contro Ghali, a seguito di una denuncia dell'Associazione Sahrawi per la Difesa dei diritti umani (Asadeh), che si aggiunge a quella precedentemente presentata da Fadel Mhidi Breïka, cittadino spagnolo di origini sahrawi, che sostiene di essere stato torturato nelle carceri del Polisario, nel sud-est dell'Algeria. Ma Brahim Ghali si è nuovamente rifiutato di firmare la convocazione ieri, sostenendo che aveva bisogno del via libera dall'ambasciata algerina in Spagna. (Res)